Российские бойцы, находящиеся в зоне боевых действия в ДНР, смогли выбить украинских боевиков с важной высоты на юге от Артемовска (украинское название – Бахмут). В ходе ожесточенного боестолкновения ВСУ не
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Российские бойцы, находящиеся в зоне боевых действия в ДНР, смогли выбить украинских боевиков с важной высоты на юге от Артемовска (украинское название – Бахмут). В ходе ожесточенного боестолкновения ВСУ не смогли удержать занимаемые на высоте позиции и вынуждены были отступить. Однако данная информация еще не была подтверждена представителями Министерства обороны России.

По информации «Первого канала», ВСУ окопались на высоте более 200 метров неподалеку от населенного пункта Клещеевка. На данный момент половина данной высотной позиции уже находится под контролем российских сил. Украинская группа военных, попытавшаяся вернуть блиндаж, отвоеванный российскими военными, была полностью нейтрализована.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в ходе боевых действий населенный пункт Работино был полностью разрушен. За село шли долгие кровопролитные бои, но на данный момент в населенном пункте нет ни российских, ни украинских военных.

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