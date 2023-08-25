Группа ученых из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research разработали новый алгоритм обучения роботов под названием SAC-RND. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru». Скорость обучения роботов при использовании
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа ученых из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research разработали новый алгоритм обучения роботов под названием SAC-RND. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru».

Скорость обучения роботов при использовании нового метода возросла сразу в 20 раз. При этом качественная составляющая обучения также возросла на 10% по сравнению с существующими аналогами. Данные показатели были зафиксированы после комплексного тестирования алгоритма SAC-RND на робототехнических симуляторах.

Результаты тестов были представлены в ходе 40-й Международной конференции по машинному обучению (ICML). Мировое научное сотрудничество отметило достижения российских программистов на ряду с последними разработками Amazon, Google DeepMind и Sony.

Внедрение нового метода обучения машинного интеллекта позволит упростить логистические цепочки, повысить безопасность беспилотных автомобилей, ускорить доставку и оптимизировать процессы горения на энергетических объектах.

Вам может понравиться
Ивановские зенитчики используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства над Артемовском. Минобороны РФ показало видеозапись их боевой работы. «Мы работаем довольно интенсивно, постоянно получаем команды с пункта

Минобороны показало работу ивановских зенитчиков на ПЗРК «Верба» в зоне СВО

Ивановские зенитчики используют переносные зенитно-ракетные комплексы «Верба», чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства над Артемовском. Минобороны РФ показало видеозапись их боевой работы. «Мы работаем довольно интенсивно, постоянно получаем команды с пункта
Российская певица, экс-участница группы «Блестящие», Анна Семенович активно делится в своем микроблоге мыслями и переживаниями с поклонниками. Все привыкли видеть Семенович жизнерадостной и веселой, но недавно артистка призналась, что у

Анна Семенович рассказала, как старается бороться с выгоранием: «Надо побыть одной»

Российская певица, экс-участница группы «Блестящие», Анна Семенович активно делится в своем микроблоге мыслями и переживаниями с поклонниками. Все привыкли видеть Семенович жизнерадостной и веселой, но недавно артистка призналась, что у
Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 23 августа и ее отражения российскими военными. Последствиями вражеского удара стало повреждение нескольких жилых домов и

Атака на московский регион отражена средствами РЭБ и ПВО

Издание «Коммерсантъ» раскрыло подробности атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье в ночь на 23 августа и ее отражения российскими военными. Последствиями вражеского удара стало повреждение нескольких жилых домов и