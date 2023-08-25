Группа ученых из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) Tinkoff Research разработали новый алгоритм обучения роботов под названием SAC-RND. Об этом в своем материале сообщает «Газета.ru».

Скорость обучения роботов при использовании нового метода возросла сразу в 20 раз. При этом качественная составляющая обучения также возросла на 10% по сравнению с существующими аналогами. Данные показатели были зафиксированы после комплексного тестирования алгоритма SAC-RND на робототехнических симуляторах.

Результаты тестов были представлены в ходе 40-й Международной конференции по машинному обучению (ICML). Мировое научное сотрудничество отметило достижения российских программистов на ряду с последними разработками Amazon, Google DeepMind и Sony.

Внедрение нового метода обучения машинного интеллекта позволит упростить логистические цепочки, повысить безопасность беспилотных автомобилей, ускорить доставку и оптимизировать процессы горения на энергетических объектах.