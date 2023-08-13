Компания Onlyspace, основанная российскими программистами, запустила в бета-режиме игровую платформу, аналогичную популярным западным играм-песочницам типа Minecraft и Roblox, под названием Megamod. За первые четыре месяца функционирования платформы на ней зарегистрировалось более 2,5 тысяч игроков и около 400 создателей игровых карт.

Алексей Костарев и Дмитрий Семиряжко занимались ранее издательством NFT-игр, а в конце 2000-х годов Костарев был одним из соавторов популярной игры «Счастливый фермер» (в 2009 году в нее играло порядка 6,5 миллионов человек). Однако после ухода с российского игрового рынка Minecraft и Roblox, в России сформировался запрос на качественные игры-песочницы.

Компания Onlyspace, получив инвестиции в размере 1,5 миллиона долларов, запустили собственный проект под названием Megamod. Данная платформа позволяет людям без навыков программирования создавать собственные игры на портале Megamod с помощью nocode-инструментария. При этом за создание порядка 30 отдельных игр компания выплачивает вознаграждение автору в размере 200 долларов. В дальнейшем компания планирует получать основной доход от продажи внутриигровых товаров.