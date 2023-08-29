В районе населенного пункта Соледар (Донецкая Народная Республика) в ходе ожесточенных боевых действий несколько украинских боевиков и польских наемников были захвачены в плен российскими бойцами из добровольческой бригады «Волки». Российские
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В районе населенного пункта Соледар (Донецкая Народная Республика) в ходе ожесточенных боевых действий несколько украинских боевиков и польских наемников были захвачены в плен российскими бойцами из добровольческой бригады «Волки».

Российские бойцы рассказали, что противник попытался взять штурмом их позиции. На протяжении трех суток шли бои. ВСУ вели активные артиллерийские обстрелы российских позиций, используя ствольную артиллерию и минометы. Также противник применял в ходе боев кассетные боеприпасы. Однако «Волки» не только смогли удержать занимаемые позиции, но и взять в плен, как украинских боевиков, так и наемников из Польши.

Ранее командир спецподразделения «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что солдаты ВСУ любыми способами препятствуют попаданию наемников из стран НАТО в плен российской армии. «Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен», — заявил командир «Ахмата».

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