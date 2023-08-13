Российскими бойцами при поддержке артиллерийских расчетов была отражена атака пяти групп ВСУ на село Первомайское в ДНР. Об этом журналистам рассказал российский разведчик с позывным Ганс. По его словам, в ходе ожесточенных боев противник понес большие потери.

Ганс отметил, что в зону боевых действий попытался проехать эвакуационный автомобиль, однако из-за плотного артиллерийского огня со стороны ВС РФ, оставшиеся украинские боевики не смогли эвакуироваться. Машина покинула место боевых действий, оставив своих военнослужащих.

В Телеграм-канале «РИА Новости: ДНР» было опубликовано сообщение, в котором говорится, что российскими добровольцами совместно с артиллерией была отражена атака противника на населенный пункт Первомайское на Авдеевском направлении. Отмечается, что противник атаковал населенный пункт в количестве пяти групп по 10-12 человек в каждой. Но все атаки ВСУ были успешно отражены российскими бойцами.