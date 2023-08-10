В результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе Абхазии погибла туристка из Российской Федерации. О трагическом происшествии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника РОВД. Сообщается, что женщина из Санкт-Петербурга в составе
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе Абхазии погибла туристка из Российской Федерации. О трагическом происшествии сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника РОВД.

Сообщается, что женщина из Санкт-Петербурга в составе туристической группы следовала по горному серпантину Бзыбь-Рица на автомобиле УАЗ. На одном из поворотов водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. В итоге российская туристка 1959 года рождения погибла на месте, еще четыре человека с травмами разной степени тяжести были доставлены в Гагрскую районную больницу.

Напомним, что 5 августа в Подмосковье в дорожной аварии с участием трех автомобилей пострадала певица Лада Дэнс, которая ехала на автомобиле службы такси. В результате ДТП артистка получила черепно-мозговую травму. Кроме певицы травмы различной степени тяжести получило еще четверо людей, среди которых и 51-летний водитель автомобиля службы такси.

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