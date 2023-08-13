Тела боевиков ВСУ, которые их сослуживцы бросили на поле боя при бегстве из Новоселовского в ДНР, будут переданы близким и родным. Об этом сообщил военнослужащий 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Снег», который отвечает за эвакуацию солдат противника.

Он пояснил, что тела боевиков в настоящий момент вывозятся с поля боя. После этого будет проведена их идентификация. Затем погибшие будут переданы родственникам для захоронения.

Напомним, подразделения ВСУ оставили село Новоселовское, не сумев сдержать натиск российских войск. При этом они не стали собирать тела убитых сослуживцев, а просто бросили их на поле боя.

Ранее о подобной ситуации рассказывал один из российских военных, который участвует в наступлении на Купянском направлении. По его словам, украинские боевики даже не пытаются эвакуировать тела погибших воинов.