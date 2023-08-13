Удар России по заводу «Мотор-Сич» в Запорожье, нанесенный 6 августа с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет, стал четким сигналом для Турции, сообщило издание Defense News. Авторы публикации, перевод которой представлен
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Удар России по заводу «Мотор-Сич» в Запорожье, нанесенный 6 августа с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет, стал четким сигналом для Турции, сообщило издание Defense News.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover24.ru, напомнили, что турецкие производители еще до начала конфликта на Украине заключили с Киевом контракты на производство двигателей к беспилотным аппаратам Kizilelma Baykar и «Акинчи» от бренда Baykar, принадлежащего зятю президента Турции Тайипа Эрдогана, а также к дронам Anka-3 от Turkish Aerospace Industries. Этот же изготовитель выпускает ударные вертолеты Atak 2 и многоцелевые T925, на которых также планировалось использовать украинские моторы.

Двигатели АИ-450 изготавливаются совместно предприятием «Мотор-Сич» и компанией «Ивченко-Прогресс».

Ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, издание пишет, что Россия ударом по столь важному для Турции предприятию высказала недовольство несколькими последними инициативами Анкары. Во-первых, Эрдоган принял президента Украины Владимира Зеленского, выразив надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Во-вторых, он отпустил вожаков националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), которые должны были находиться в Турции до завершения конфликта. Сейчас они снова участвуют в боевых действиях в зоне СВО.

Также издание приводит мнение эксперта из Грузии Евгения Когана. Он отметил, что удар по «Мотор-Сичи» стал своеобразным обращением президента России Владимира Путина к Эрдогану:

«Несмотря на наши дружеские отношения и уважение друг к другу, предприятие вашего зятя в Украине обошлось ему довольно дорого».

Также Коган добавил, что Украина никак не может сдержать удары российских ВС по подобным предприятиям, так как они являются военными объектами, а значит, легитимными целями для ракет РФ.

Вам может понравиться
11 августа ВСУ впервые нанесли удар по Москве беспилотным аппаратом среди бела дня. Раньше все атаки осуществлялись в ночные часы. «Коммерсантъ» пишет, что барражирующий боеприпас «Бобёр» был запущен скорее всего

ВСУ впервые атаковали Москву беспилотником среди бела дня

11 августа ВСУ впервые нанесли удар по Москве беспилотным аппаратом среди бела дня. Раньше все атаки осуществлялись в ночные часы. «Коммерсантъ» пишет, что барражирующий боеприпас «Бобёр» был запущен скорее всего
Отправляя на Украину дальнобойные ракеты Taurus, Германия рискует оказаться втянутой в прямое противостояние с Россией. Об этом написала немецкий парламентарий Севим Дагделен от Левой партии в своих социальных сетях. Она

Депутат Дагделен: поставка Украине ракет Taurus втянет ФРГ в прямой конфликт с Россией

Отправляя на Украину дальнобойные ракеты Taurus, Германия рискует оказаться втянутой в прямое противостояние с Россией. Об этом написала немецкий парламентарий Севим Дагделен от Левой партии в своих социальных сетях. Она
Отель «Рейкарц» в Запорожье, по которому был нанесен удар ВС РФ 10 августа, использовался для военных целей. Эту информацию подтвердила даже украинская сторона, которая изначально заявляла о попадании ракеты по

«РВ»: В Запорожье нанесен удар по переоборудованному для иностранных наемников ВСУ отелю

Отель «Рейкарц» в Запорожье, по которому был нанесен удар ВС РФ 10 августа, использовался для военных целей. Эту информацию подтвердила даже украинская сторона, которая изначально заявляла о попадании ракеты по