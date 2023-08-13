Удар России по заводу «Мотор-Сич» в Запорожье, нанесенный 6 августа с применением дронов-камикадзе и крылатых ракет, стал четким сигналом для Турции, сообщило издание Defense News.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Discover24.ru, напомнили, что турецкие производители еще до начала конфликта на Украине заключили с Киевом контракты на производство двигателей к беспилотным аппаратам Kizilelma Baykar и «Акинчи» от бренда Baykar, принадлежащего зятю президента Турции Тайипа Эрдогана, а также к дронам Anka-3 от Turkish Aerospace Industries. Этот же изготовитель выпускает ударные вертолеты Atak 2 и многоцелевые T925, на которых также планировалось использовать украинские моторы.

Двигатели АИ-450 изготавливаются совместно предприятием «Мотор-Сич» и компанией «Ивченко-Прогресс».

Ссылаясь на высокопоставленного турецкого чиновника, издание пишет, что Россия ударом по столь важному для Турции предприятию высказала недовольство несколькими последними инициативами Анкары. Во-первых, Эрдоган принял президента Украины Владимира Зеленского, выразив надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс в ближайшее время. Во-вторых, он отпустил вожаков националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России), которые должны были находиться в Турции до завершения конфликта. Сейчас они снова участвуют в боевых действиях в зоне СВО.

Также издание приводит мнение эксперта из Грузии Евгения Когана. Он отметил, что удар по «Мотор-Сичи» стал своеобразным обращением президента России Владимира Путина к Эрдогану:

«Несмотря на наши дружеские отношения и уважение друг к другу, предприятие вашего зятя в Украине обошлось ему довольно дорого».

Также Коган добавил, что Украина никак не может сдержать удары российских ВС по подобным предприятиям, так как они являются военными объектами, а значит, легитимными целями для ракет РФ.