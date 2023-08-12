Всемирно известный португальский нападающий Криштиану Роналду во время игры за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии может быть арестован за совершение христианского жеста в публичном месте. Отмечается, что футболист после удачно забитого
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Всемирно известный португальский нападающий Криштиану Роналду во время игры за «Аль-Наср» в Саудовской Аравии может быть арестован за совершение христианского жеста в публичном месте. Отмечается, что футболист после удачно забитого гола перекрестился.

9 августа проходил полуфинал матча Клубного кубка арабских чемпионов. Футбольный клуб «Аль-Наср» выиграл матч против иракского клуба «Аль-Шорта» со счетом 1:0. Криштиану Роналду на 75-й минуте игры смог забить победный пенальти. После победного гола футболист «на радостях» перекрестился.

Однако в Саудовской Аравии запрещены любые жесты, изображения, предметы, связанные с другими религиями, демонстрируемые в публичных местах. За такого рода проявление грозит арест, так как по закону считается, что человек, демонстрирующий подобные жесты, стремится обратить людей в свою веру.

Ранее бывший нападающий «Аль-Насра» Хуан Пабло Пино был арестован за татуировку, изображающую Иисуса Христа.

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