Одесса, которую заслуженно называют самым поющим городом Украины, снова очутилась в эпицентре музыкального скандала. Также его участником стал 17-летний Александр, который ранее схлестнулся с депутатом Верховной рады Натальей Пипой из-за
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Одесса, которую заслуженно называют самым поющим городом Украины, снова очутилась в эпицентре музыкального скандала. Также его участником стал 17-летний Александр, который ранее схлестнулся с депутатом Верховной рады Натальей Пипой из-за исполнения песен Виктора Цоя.

Парень вернулся в родной город, но и в Одессе его не оставили в покое. Когда Александр с друзьями исполняли песни группы «Король и Шут», к ним подошли полицейские и пригрозили, что в следующий раз будут разговаривать по-другому.

«Московский комсомолец» вспомнил, что это не первый скандал в Одессе, когда рок-музыкантам приходится отстаивать право петь на русском языке.

На фестивале памяти одесского музыканта Игоря Ганькевича, который проводится ежегодно, случился скандальный эпизод из-за хорошо известной композиции «Прогулка по Одессе».

«Улыбаясь Дюку, по бульвару хожу,
Со второго люка на него не гляжу,
Он протянет руку — и ему я скажу:
“Я горжусь, что здесь родился – здесь и живу!”», – именно эта песня всегда закрывала фестиваль.

Но в этом году организаторы потребовали перевести композицию на украинский язык. Это было сделано, но музыканты отказались петь, так как им совсем не понравились «особенности перевода». В итоге концерт чуть не сорвали.

Только когда один из организаторов Артем Погосенко выяснил, что Игорь Ганькевич умер в 1990 году и не был гражданином РФ, вопрос был решен в пользу музыкантов. По другому и быть не могло, так как на украинском языке нет ни одной композиции об Одессе.

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