ВСУ стали интенсивно использовать американские «умные» авиабомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) на Запорожском направлении. Об этом рассказал глава «Царских волков» Дмитрий Рогозин.

Бывший руководитель «Роскосмоса», возглавивший военно-технический центр в зоне проведения специальной военной операции, пояснил, что американские JDAM способны планировать до цели и преодолевать расстояния в 40-70 километров. Подобными характеристиками обладают и российские корректируемые боеприпасы.

Киев намеревался задействовать такие бомбы еще весной, но тогда после нескольких неудачных атак он прекратил их использование. Сообщалось, что из-за воздействия российских систем РЭБ JDAM не в состоянии точно поражать цели.

Издание «МК» ранее написало, что активизация украинской авиации на Запорожье может означать подготовку к наступлению на этом направлении, намеченному на начало сентября.