В Мелитополе Запорожской области местные жители услышали мощный взрыв. Позже о нем написал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, но подробностей не сообщил.

«В Мелитополе громко. Только что в городе прозвучал взрыв», – рассказал Рогов в своем телеграм-канале.

Он пояснил, что пока причины взрыва непонятны и пообещал позже сообщить все детали.

Напомним, на Украине воздушная тревога объявлялась в Николаевской области. Мониторинговые каналы сперва сообщили о летящей над регионом ракете «Калибр», а затем о сильном взрыве. Что именно было целью крылатой ракеты, пока неизвестно.

Атака ВСУ на Мелитополь в последний раз осуществлялась 1 июля. Тогда в городе сработала система противовоздушной обороны.