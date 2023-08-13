Украинские боевики смогли занять позиции в районе населенного пункта Урожайное в направлении Времевского выступа в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По
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Украинские боевики смогли занять позиции в районе населенного пункта Урожайное в направлении Времевского выступа в Запорожской области. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, ВСУ смогли закрепиться в северной части села Урожайное спустя две недели ожесточенных сражений.

По словам Владимира Рогова, на данном участке фронта ситуация достаточно тяжелая. Однако при этом противник понес огромные потери. Он подчеркнул, что ВСУ удалось продвинуться всего на пару сотен метров, но при этом они отправили в «мясорубку» две штурмовые группы элитных морских пехотинцев и большое количество бронетехники.

Российскими бойцами ведется удерживание позиций в южной части Урожайного. Сейчас в населенном пункте идут интенсивные боевые действия. Отмечается, что цель ВСУ на данном участке фронта взять под свой контроль село Старомлыновка.

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