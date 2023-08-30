Украинская исполнительница Тина Кароль организовала сольный концерт в Киеве, причем свои композиции она пела на фоне кадров с горящим Кремлем. Также все ее выступление сопровождалось импровизированными звуками взрывов.

За спиной Кароль установили экран, на котором показывались кадры пылающего московского Кремля.

Певица родилась в Магадане, однако вместе с семьей давно переехала в украинскую столицу. Популярность она приобрела после удачного выступления на одном из российских музыкальных фестивалей, но осталась на Украине.

После начала специальной военной операции она неоднократно отмечалась негативными высказываниями о России – стране, в которой родилась, и которой обязана своими творческими успехами. Сейчас Кароль также активно борется с исполнителями, которые после СВО уехали из РФ на Украину и пытаются продолжить там свою карьеру.