Игровую интернет-площадку ROBLOX, на которой любой пользователь может создавать собственные игры и участвовать в проектах, созданных другими участниками, обвиняют в привлечении несовершеннолетних к азартным играм. Две женщины Рэйчел Колвин и
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Игровую интернет-площадку ROBLOX, на которой любой пользователь может создавать собственные игры и участвовать в проектах, созданных другими участниками, обвиняют в привлечении несовершеннолетних к азартным играм. Две женщины Рэйчел Колвин и Даниэль Сасс подали в суд иск на игровую платформу, обвиняя сервис в заманивании детей на сторонние сайты с азартными играми.

Исходя из иска матерей, на внешних сайтах дети получают возможность играть в такие азартные игры, как блэкджек, игровые автоматы, рулетку с использованием внутриигровой валюты ROBLOX. По информации матерей, подавших иск, на самой платформе ROBLOX нет азартных игр, однако есть наличие ссылок для перехода на сторонние сайты с «развлекательными и честными играми».

Присутствие данных ресурсов в экосистеме ROBLOX отмечается еще с 2019 года. Поэтому в качестве ответчиков матери решили включить в иск и ROBLOX, и сторонние сайты, ассоциированные с данной платформой.

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