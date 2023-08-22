Кандидат на пост президента США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший выразил свое мнение о текущем положении дел украинской армии на поле боя и возможных путях разрешения конфликта. По его словам,
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Кандидат на пост президента США от демократической партии Роберт Кеннеди-младший выразил свое мнение о текущем положении дел украинской армии на поле боя и возможных путях разрешения конфликта.

По его словам, несмотря на публикации о провалившемся контрнаступлении вооруженных сил Украины, западные СМИ скрывают плачевное состояние внутри украинской армии. Американский политик считает, что проблемы ВСУ намного глубже, чем просто провальное контрнаступление.

Представители американских спецслужб уверены, что украинская армия столкнется с очень большими трудностями при попытке выхода к ключевым городам на юге. Данные прогнозы уже вызвали серию дебатов в Конгрессе США. Однако Кеннеди-младший задается ключевым вопросом, какую стратегию после провального контрнаступления украинской армии выберет действующий президент США Джо Байден.

По мнению Кеннеди, для Вашингтона есть два основных пути: продолжать поддерживать Киев в его стремлении вернуть все свои территории военным путем, что может привести к «ядерной катастрофе» или же заставить киевский режим пойти на мирные переговоры с Москвой.

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