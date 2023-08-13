Президент Украины Владимир Зеленский – полный профан во всем, что касается государственного управления и особенно командования армией. Из-за своей некомпетентности его можно назвать лучшим «секретным оружием Москвы», уверен бывший разведчик американского корпуса морской пехоты Скотт Риттер.

Именно Зеленский и его неграмотные действия привели к провалу контрнаступления ВСУ и огромным потерям украинской армии, отметил эксперт. Его точку зрения поддерживает и Ларри Джонсон, ранее занимавший пост аналитика в ЦРУ.

Он отметил, что с начала контрнаступления Украина потеряла убитыми до 60 тысяч боевиков. Это огромные цифры и они не появились бы, если бы Зеленский не был таким профаном. Если Киев будет нести потери такими темпами и дальше, Россия воспользуется ситуацией и освободить Харьков и Одессу, считает Джонсон.