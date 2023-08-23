Президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему набора новых мобилизованных в ВСУ, борясь с коррупцией в территориальных центрах комплектования (бывшие военкоматы), Он затеял эту борьбу, чтобы хоть немного снять напряжение в обществе из-за принудительного призыва и привлечь в армию людей, которые готовы на что угодно, лишь бы туда не попасть, пишет РИА Новости.

22 августа почти в сотне вонекоматов по всей стране проходили обыски, правоохранители задерживали военкомов, которые продавали по 5 тысяч долларов «белые билеты», позволяющие уклониться от службы. Также ранее был арестован одесский чиновник, который на «заработанные» тем же путем деньги успел приобрести виллу и элитный спорткар в Испании.

Британская газета The Guardian пишет, что все эти методы вряд ли помогут Зеленскому. Люди на Украине прекрасно видят, как с ними обращаются. Из зоны боевых действий приходит множество инвалидов, поэтому никто не хочет повторять их судьбу. Кроме того, мобилизация проводится принудительно. В социальных сетях и мессенджерах появляются группы, в которых украинцы делятся информацией об очередных облавах на потенциальных боевиков.

Согласно статистике, опубликованной украинскими ресурсами, 66 процентов мужчин в возрасте от 35 до 44 лет и 72 процента от 25 до 34 лет в военкоматы со дня начала СВО не обращались. Зато десятки тысяч граждан всеми правдами и неправдами сумели выехать из страны.