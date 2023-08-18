Очередной скандал между Киевом и Западом вспыхнул после заявления руководителя канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Политик заявил, что Украина может быстро вступить в Североатлантический альянс в ответ на отказ от
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Очередной скандал между Киевом и Западом вспыхнул после заявления руководителя канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Политик заявил, что Украина может быстро вступить в Североатлантический альянс в ответ на отказ от территорий.

На Украине это высказывание встретили в штыки, его назвали неприемлемым и недопустимым. Про словам представителей киевского режима, страна никогда не торговала своими землями и не собирается этого делать.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что НАТО предала Украину. По его словам, даже если бы Украина пошла на такую сделку, это ничего бы не решило и не защитило бы страну от нового витка «российской агрессии» через несколько лет. Также политик отмечает, что заявление Альянса – это “триумф” президента РФ Владимира Путина. Йенсен, надо отметить, за свое высказывание извинился уже на следующий день.

«Им (НАТО – прим. Discover24.ru) нужно что-то делать, чтобы демонстрировать попытку выйти из того тупика, в который загнал весь мир Белый дом под руководством всей этой либеральной тусовки, либеральной группировки. Вот и начинаются подобные вбросы», – отреагировала на заявление Йенсена представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вся территория Украины является спорной и вполне может попасть под это условие, если оно будет принято. Поэтому перед вступлением в Альянс киевскому режиму придется перебираться во Львов, оставив Киев России.

Вам может понравиться
Британское издание The Guardian рассказало о десятках тысяч украинских военнообязанных сбежавших за границу от мобилизации. Пересечение границы Украины сейчас обходится в 5-7,5 тысяч долларов, рассказали журналисты. Они ссылаются на украинского

Guardian: украинские мужчины стараются избежать призыва в армию

Британское издание The Guardian рассказало о десятках тысяч украинских военнообязанных сбежавших за границу от мобилизации. Пересечение границы Украины сейчас обходится в 5-7,5 тысяч долларов, рассказали журналисты. Они ссылаются на украинского
В противостоянии на Украине произошел инцидент, на который многие обратили внимание лишь вскользь. Однако на самом деле он имеет большое значение, так как вскрывает серьезные проблемы с коррупцией в стране.

Зеленский совершил глупую ошибку, приближая крах Украины

В противостоянии на Украине произошел инцидент, на который многие обратили внимание лишь вскользь. Однако на самом деле он имеет большое значение, так как вскрывает серьезные проблемы с коррупцией в стране.
Ученые из Университета Британской Колумбии смогли выяснить, что во время взаимоотношений с женщинами представители сильного пола мужчины могут ориентироваться на три типа маскулинности: нео-традиционный, эгалитарный и прогрессивный. К соответствующим выводам

Эксперты выделили типы маскуллиности, влияющие на отношения с женщинами

Ученые из Университета Британской Колумбии смогли выяснить, что во время взаимоотношений с женщинами представители сильного пола мужчины могут ориентироваться на три типа маскулинности: нео-традиционный, эгалитарный и прогрессивный. К соответствующим выводам