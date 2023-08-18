Очередной скандал между Киевом и Западом вспыхнул после заявления руководителя канцелярии генсека НАТО Стиана Йенсена. Политик заявил, что Украина может быстро вступить в Североатлантический альянс в ответ на отказ от территорий.

На Украине это высказывание встретили в штыки, его назвали неприемлемым и недопустимым. Про словам представителей киевского режима, страна никогда не торговала своими землями и не собирается этого делать.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что НАТО предала Украину. По его словам, даже если бы Украина пошла на такую сделку, это ничего бы не решило и не защитило бы страну от нового витка «российской агрессии» через несколько лет. Также политик отмечает, что заявление Альянса – это “триумф” президента РФ Владимира Путина. Йенсен, надо отметить, за свое высказывание извинился уже на следующий день.

«Им (НАТО – прим. Discover24.ru) нужно что-то делать, чтобы демонстрировать попытку выйти из того тупика, в который загнал весь мир Белый дом под руководством всей этой либеральной тусовки, либеральной группировки. Вот и начинаются подобные вбросы», – отреагировала на заявление Йенсена представитель МИД РФ Мария Захарова.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что вся территория Украины является спорной и вполне может попасть под это условие, если оно будет принято. Поэтому перед вступлением в Альянс киевскому режиму придется перебираться во Львов, оставив Киев России.