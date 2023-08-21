Вряд ли та радость, которую выражал президент Украины Владимир Зеленский при виде F-16 в Голландии и Дании, была искренней. Режиссер Игорь Лопатенок считает, что проявленный Зеленским восторг был сыгран специально для средств массовой информации.

По словам режиссера, заявления об эффективности американских истребителей являются чистой воды враньем. То же самое в Киеве и на Западе говорили о танках «Леопард», которые, как выяснилось, способны только хорошо гореть.

Лопатенок напомнил, что западные эксперты и даже украинские аналитики неоднократно призвали, что Россия владеет неоспоримым превосходством в воздухе и разрушить его истребители F-16 не смогут.

Кроме того, Киев не получит самолеты прямо сейчас. Для начала ему придется дождаться завершения подготовки пилотов, которая обычно занимает около года и фактически с нуля выстроить всю инфраструктуру для американских истребителей.