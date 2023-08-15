Киевский режим пытается строить государство не на своей территории, заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он пояснил, что власти страны переписывают историю и пытаются искоренить культуру, передает РИА Новости.

Так Лопатенок прокомментировал замену герба Советского Союза на памятнике «Родина-мать» в Киеве на украинский трезубец.

«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?», – поинтересовался режиссер.

С 2015 года на Украине проводится так называемая «декоммунизация», в рамках которой сносятся советские и хоть как-то связанные с Россией памятники, переименовываются города и улицы. Кроме того, киевский режим пытается принудительно перевести граждан исключительно на украинский язык, что особого успеха пока не приносит.