Киевский режим пытается строить государство не на своей территории, заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он пояснил, что власти страны переписывают историю и пытаются искоренить культуру, передает РИА Новости. Так Лопатенок
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Киевский режим пытается строить государство не на своей территории, заявил украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он пояснил, что власти страны переписывают историю и пытаются искоренить культуру, передает РИА Новости.

Так Лопатенок прокомментировал замену герба Советского Союза на памятнике «Родина-мать» в Киеве на украинский трезубец.

«Если вы разрушаете памятники и перестраиваете их, искореняете язык, запрещаете фильмы и песни, сжигаете книги и переписываете историю, так, может быть, вы пытаетесь построить свое государство на чьей-то другой территории?», – поинтересовался режиссер.

С 2015 года на Украине проводится так называемая «декоммунизация», в рамках которой сносятся советские и хоть как-то связанные с Россией памятники, переименовываются города и улицы. Кроме того, киевский режим пытается принудительно перевести граждан исключительно на украинский язык, что особого успеха пока не приносит.

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