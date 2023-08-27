89-летний режиссер Глеб Панфилов умер 26 августа от второго инсульта, но многие считают, что главной причиной смерти стала все же невыносимая тоска по жене. Супруга сценариста и актера Инна Чурикова скончалась в январе этого года.

«Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», – написал тогда Панфилов.

Буквально через несколько месяцев он оказался в больнице с ишемическим инсультом, а 11 августа болезнь снова напомнила о себе.

Все, кто знал звездную пару, говорят, что Чурикова любила Панфилова так же сильно, как и он ее. Они прожили вместе 50 лет и ни разу, по словам актрисы, не поссорились.

Сам режиссер как-то рассказывал, что впервые увидел Чурикову в одной из театральных постановок по телевизору. Затем они встретились, что Панфилов считает подарком небес.

Молодая актриса сыграла одну из ролей в фильме «В огне брода нет», а затем снималась практически в каждом фильме и участвовала в каждом спектакле Панфилова.