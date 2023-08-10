В апреле текущего года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обматерил проходившего мимо мальчика в шапке Z, чей отец ушел добровольцем на фронт. На этой неделе Ленинский районный суд вынес приговор –
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В апреле текущего года житель Екатеринбурга Александр Неустроев обматерил проходившего мимо мальчика в шапке Z, чей отец ушел добровольцем на фронт. На этой неделе Ленинский районный суд вынес приговор – прекратить уголовное дело и назначить штраф в размере 7 тысяч рублей.

Дело получило большой общественный резонанс поскольку момент нецензурного обращения Неустроева попал в объектив камеры домофона. Видеоролик набрал большое количество просмотров в Сети. Поэтому столь мягкий приговор суда также вызвал возмущение в обществе.

По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, несмотря на публичное раскаяние Неустроева настолько мягкий приговор – недопустимая вещь. Поскольку ребенок находится под патронажем фонда «Мы рядом» Орлов заявил, что будет отстаивать интересы ребенка, чей отец не прятался, а ушел защищать интересы государства на фронт.

10 августа появилась новость о том, что представители Генеральной прокуратуры РФ заявили о намерении обжаловать решение Ленинского суда.

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