В Москве был поставлен своеобразный рекорд по самой быстрой и оперативной госпитализации пострадавшего. Авторы Телеграм-канала SHOT сообщают, что в столице водитель легкового автомобиля влетел на скорости в больницу имени С.
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В Москве был поставлен своеобразный рекорд по самой быстрой и оперативной госпитализации пострадавшего. Авторы Телеграм-канала SHOT сообщают, что в столице водитель легкового автомобиля влетел на скорости в больницу имени С. П. Боткина.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром во вторник 22 августа. Известно, что водитель, управляя автомобилем Rover 75, врезался в здание медицинского учреждения в Москве. При этом медицинский персонал больницы имени С. П. Боткина оперативно госпитализировал пострадавшего в результате аварии водителя.

В настоящий момент представители правоохранительных органов выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что в Свердловской области утром 21 августа в многоквартирном доме в своей квартире была обнаружена мертвой супружеская пара. При этом их трое маленьких дочерей, которые также находились в квартире, живы и здоровы.

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