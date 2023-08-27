Как сообщает 116.ru, 14-летний житель Казани, прибыв на судебное заседание в здание Вахитовского райсуда, вынужден был ползти по лестнице с третьего этажа из-за отсутствия пандусов и посторонней помощи. Его мать
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Как сообщает 116.ru, 14-летний житель Казани, прибыв на судебное заседание в здание Вахитовского райсуда, вынужден был ползти по лестнице с третьего этажа из-за отсутствия пандусов и посторонней помощи. Его мать рассказала, что суд обязал ее явиться с 14-летним ребенком-инвалидом, но заседание назначили на третьем этаже.

По словам женщины, ей самостоятельно пришлось поднимать ребенка на третий этаж в зал суда, ведь его обязали явиться на заседание. Однако снести ребенка вниз женщина уже не могла, поэтому ребенок, держась за перила, сползал по ступенькам. Женщина отметила, что много людей, включая мужчин стояли и молча наблюдали, как ребенок, прилагая огромные усилия, сползал по лестнице.

«Они даже не сказали: “Давайте поможем донести. Они стояли, как будто нас не видят. Мы люди, которых нет”», — поделилась женщина.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что в данном случае заседание необходимо было перенести в зал, находящийся на первом этаже. Ею была взята ситуация на контроль. Волынец пообещала, что обратится по данному поводу в прокуратуру для установления и наказания виновных.

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