Издание Readovka пишет, что смерть Евгения Пригожина и в разбившемся на территории Тверской области, пока не подтверждена.

Источник поясняет, что делать выводы о гибели Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина еще рано, так как проверить эту версию пока нет никакой возможности.

Пригожин, по словам авторов публикации, постоянно «путал следы» в целях конспирации. Он проходил процедуру регистрации на один рейс, а затем летел на другом. Подобное повторялось довольно часто, поэтому бизнесмен вполне может оказаться на том борту, который вернулся в Москву.

Напомним, бизнес-джет Пригожина упал в Тверской области. Очевидцы перед крушением слышали два взрыва, поэтому одной из версий является теракт на борту. В Сети уже появилось видео падения самолета.