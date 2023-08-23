Издание Readovka пишет, что смерть Евгения Пригожина и в разбившемся на территории Тверской области, пока не подтверждена. Источник поясняет, что делать выводы о гибели Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание Readovka пишет, что смерть Евгения Пригожина и в разбившемся на территории Тверской области, пока не подтверждена.

Источник поясняет, что делать выводы о гибели Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина еще рано, так как проверить эту версию пока нет никакой возможности.

Пригожин, по словам авторов публикации, постоянно «путал следы» в целях конспирации. Он проходил процедуру регистрации на один рейс, а затем летел на другом. Подобное повторялось довольно часто, поэтому бизнесмен вполне может оказаться на том борту, который вернулся в Москву.

Напомним, бизнес-джет Пригожина упал в Тверской области. Очевидцы перед крушением слышали два взрыва, поэтому одной из версий является теракт на борту. В Сети уже появилось видео падения самолета.

Вам может понравиться
Известный композитор Раймонд Паулс стал вдовцом, после того как на 84-м году жизни скончалась его супруга – Светлана Епифанова. В день смерти своей жены Паулс не стал отменять концерт и

Аллу Пугачеву не пустили на церемонию прощания с умершей супругой Раймонда Паулса

Известный композитор Раймонд Паулс стал вдовцом, после того как на 84-м году жизни скончалась его супруга – Светлана Епифанова. В день смерти своей жены Паулс не стал отменять концерт и
В Москве был поставлен своеобразный рекорд по самой быстрой и оперативной госпитализации пострадавшего. Авторы Телеграм-канала SHOT сообщают, что в столице водитель легкового автомобиля влетел на скорости в больницу имени С.

Рекордно быстрая госпитализация: водитель Rover 75 врезался в здание больницы Боткина

В Москве был поставлен своеобразный рекорд по самой быстрой и оперативной госпитализации пострадавшего. Авторы Телеграм-канала SHOT сообщают, что в столице водитель легкового автомобиля влетел на скорости в больницу имени С.
На «Первом канале» в сентябре выйдет новый сезон развлекательного ток-шоу «Давай поженимся». Его вещание было временно прекращено в конце февраля 2022 года, но уже вскоре вновь вернется на экраны. Съемки

Гузеева и Сябитова в «Давай поженимся» будут использовать ИИ

На «Первом канале» в сентябре выйдет новый сезон развлекательного ток-шоу «Давай поженимся». Его вещание было временно прекращено в конце февраля 2022 года, но уже вскоре вновь вернется на экраны. Съемки