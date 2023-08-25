Неподалеку от мыса Херсонес в Крыму в ночь на 25 августа противовоздушная оборона сбила несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Он отметил, что в настоящий момент
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Неподалеку от мыса Херсонес в Крыму в ночь на 25 августа противовоздушная оборона сбила несколько украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Он отметил, что в настоящий момент небо над городом и в его окрестностях чистое, воцарилась тишина, никаких повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Экстренные службы и силы ПВО находятся в полной боевой готовности на случай новых атак.

Над Калужской областью ночью была перехвачена украинская ракета ЗРК С-200, переделанная для поражения воздушных целей. Летела она предположительно на Москву, рассказали в Минобороны.

Около 4 часов утра воздушная тревога объявлялась в Одесской области, в городе слышали взрывы, украинская сторона заявляет о работе систем противовоздушной обороны.

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