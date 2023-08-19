Известнейшая памятка древности – перуанский город Мачу-Пикчу скрывает множество тайн и загадок. Ранее считалось, что в этом городе жили только знатные вельможи и жрицы. Но ученые смогли выяснить, что это было заблуждением.

Мачу-Пикчу был открыт доцентом Йельского университета Хайремом Бингемом в 1911 году. Он дал городу такое название, так как на языке индейцев кечуа Мачу-Пикчу переводится, как «старая гора». В ходе проведения первых раскопок археологам удалось обнаружить несколько типов строений: царский дворец, святилища и дома обычных людей.

Кроме того, неподалеку было обнаружено массовое захоронение. Специалисты обнаружили почти 200 человеческих останков. По словам ученого-остеолога Джорджа Итона, практически все найденные скелеты были женскими. Бингем сделала вывод, что останки принадлежат «девам Солнца». Это были знатные девушки, решившие дать обет целомудрия. Они занимались изготовлением одежды для императора и совершали ритуальные подношения богу Солнца.

Однако позже специалисты выяснили, что останки принадлежали не жрицам, а простым людям. Ученые считают, что эти люди являлись прислугой знатного вельможи. Они предполагают, что такое жертвоприношение связано со смертью хозяина, слуг которого убили, чтобы они сопровождали его в загробном мире.