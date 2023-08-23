Заявление представителя польского МИДа указывает на недовольство действиями Германии, которые противоречат интересам Польши. Это связано с предстоящими выборами в Польше и может иметь последствия для Евросоюза. Перед парламентскими выборами в
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Заявление представителя польского МИДа указывает на недовольство действиями Германии, которые противоречат интересам Польши. Это связано с предстоящими выборами в Польше и может иметь последствия для Евросоюза.

Перед парламентскими выборами в Польше риторика партии «Право и справедливость» (ПиС) становится нацеленной на позиционирование Польши как подвергнутой давлению страны. Основной упор делается на недружественное отношение Германии.

К началу августа Германия начала антигерманскую кампанию, когда Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии, оскорбительно выразился о ПиС, назвав их врагами закона.

Это напряжение может серьезно повлиять на Польшу, Германию и всю европейскую арену. Конфликт между Польшей и Германией может раздробить Евросоюз и ослабить его позицию на мировой сцене, затруднив сотрудничество между странами-членами.

Вам может понравиться
В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на юге Одессы вспыхнул производственно-перегрузочный комплекс. Площадь пожара охватила 700 квадратных метров, его быстро удалось локализовать, как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег

В Одесской области возник пожар в перегрузочном комплексе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на юге Одессы вспыхнул производственно-перегрузочный комплекс. Площадь пожара охватила 700 квадратных метров, его быстро удалось локализовать, как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег
В селе Должок, что находится в пригороде Каменца-Подольского, начался штурм храма Рождества Богородицы, из которого ежегодно стартует крестный ход в направлении Почаевской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов

В Каменце-Подольском начался штурм храма УПЦ после начала крестного хода

В селе Должок, что находится в пригороде Каменца-Подольского, начался штурм храма Рождества Богородицы, из которого ежегодно стартует крестный ход в направлении Почаевской лавры. Об этом сообщает Telegram-канал Союза православных журналистов
Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском (Краснодарский край). При попытке транспортировки девочки ее состояние

Юную екатеринбурженку, отравившуюся в Черном море, не могут эвакуировать

Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском (Краснодарский край). При попытке транспортировки девочки ее состояние