Заявление представителя польского МИДа указывает на недовольство действиями Германии, которые противоречат интересам Польши. Это связано с предстоящими выборами в Польше и может иметь последствия для Евросоюза.

Перед парламентскими выборами в Польше риторика партии «Право и справедливость» (ПиС) становится нацеленной на позиционирование Польши как подвергнутой давлению страны. Основной упор делается на недружественное отношение Германии.

К началу августа Германия начала антигерманскую кампанию, когда Манфред Вебер, лидер фракции Европейской народной партии, оскорбительно выразился о ПиС, назвав их врагами закона.

Это напряжение может серьезно повлиять на Польшу, Германию и всю европейскую арену. Конфликт между Польшей и Германией может раздробить Евросоюз и ослабить его позицию на мировой сцене, затруднив сотрудничество между странами-членами.