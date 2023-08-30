В Дзержинском выставлен на продажу 21-летний автомобиль Acura NSX за 2 миллиона рублей. Однако японский спорткар имеет серьезные повреждения. Известно, что редкую марку автомобиля доставили из США в Россию разбитом состоянии еще двадцать лет назад. Однако за два десятилетия машина не была отремонтирована и не поставлена на учет. Но сейчас владелец решил продать это авто за довольно внушительную сумму – 2 миллиона рублей.

Исходя из снимков, можно судить, что Acura NSX не имеет целых кузовных панелей. Также во время ДТП сработали подушки безопасности. По информации владельца авто, все его технические составляющие не пострадали и находятся в рабочем состоянии. Пробег Acura NSX составляет всего 35 700 км. Спорткар окрашен редким оранжевым цветом. Причем салон выполнен в той же цветовой гамме.

Под капотом у Acura NSX стоит атмосферный двигатель V6 3.2 мощностью 294 лошадиных силы. Агрегат оснащен шестиступенчатой механической коробкой передач и способен разгоняться до «сотни» за 5.8 секунд.