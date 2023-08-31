Одним из самых громких терактов в современной России без сомнения является подрыв украинскими террористами Крымского моста, в результате которого осенью прошлого года погибло пять человек. По словам главы Службы безопасности Украины, украинские спецслужбы использовали граждан Российской Федерации «вслепую». Издание «МК» разбиралось в нюансах схемы украинских боевиков.

На примере предпринимателя из Санкт-Петербурга по имени Олег Антипов можно понять принцип работы украинских спецслужб по организации теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года. 34-летнего петербуржца официально привлекли в качестве подозреваемого 9 ноября 2022 по части 2 статьи 205 УК РФ «террористический акт, совершенный группой лиц предварительному сговору». После этого Антипова содержали под стражей в СИЗО №4 «Медведь».

В обязанности Антипова входил подбор грузового автомобиля с водителем для перевозки прозрачной пленки, в которой была спрятана взрывчатка. Все было сделано дистанционно, в телефонном режиме. Его жена Ирина отмечает, что в какой-то момент муж не смог дозвониться водителю, чтобы спросить все ли в порядке. После этого они увидели кадры с подрывом моста по телевизору. Тогда, по ее словам, муж и заподозрил, что взорвалась подобранная им фура.

После этого он сразу же позвонил в ФСБ и сообщил, что у него имеется важная информация по теракту. Антипова попросили приехать в управление ФСБ, расположенное на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, где его опросили и он предоставил скрины переписки. Через пять дней его взяли под арест.

Оказалось, что перевозка того злополучного груза стоила всего около 50 тысяч рублей, при этом Олег со своим партнером должны были получить по 3-4 тысячи рублей на руки. Теперь вся надежда Антипова, особенно после заявления главы СБУ об использовании граждан России «вслепую», заключается в статье 5 УК РФ, а именно – «Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается».