Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Turkish Airlines с российскими пассажирами на борту напугал поляков странными маневрами над городами страны. Об этом сообщила радиостанция ZET.

Произошло это 29 августа. На мониторинговом сервисе Flightradar24 видно, что самолет, летевший в Москву из Бодрума, внезапно развернулся и прошел между Люблином и Замосцью. Затем он направился к Жешуву и Кракову, долетел до столицы Польши Варшавы и только оттуда взял курс на Москву, завершив маневры.

Поляки запаниковали при виде подобных маневров, однако загадка быстро разрешилась. Выяснилось, что турецкий самолет с россиянами на порту чуть не попал в сильный грозовой фронт. По словам одного из пользователей, шторм над Польшей вынудил совершать такие замысловатые маневры и другие самолеты, поэтому ничего странного и удивительного в них нет.