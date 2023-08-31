Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Turkish Airlines с российскими пассажирами на борту напугал поляков странными маневрами над городами страны. Об этом сообщила радиостанция ZET. Произошло это 29 августа. На мониторинговом сервисе
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Пассажирский лайнер турецкой авиакомпании Turkish Airlines с российскими пассажирами на борту напугал поляков странными маневрами над городами страны. Об этом сообщила радиостанция ZET.

Произошло это 29 августа. На мониторинговом сервисе Flightradar24 видно, что самолет, летевший в Москву из Бодрума, внезапно развернулся и прошел между Люблином и Замосцью. Затем он направился к Жешуву и Кракову, долетел до столицы Польши Варшавы и только оттуда взял курс на Москву, завершив маневры.

Поляки запаниковали при виде подобных маневров, однако загадка быстро разрешилась. Выяснилось, что турецкий самолет с россиянами на порту чуть не попал в сильный грозовой фронт. По словам одного из пользователей, шторм над Польшей вынудил совершать такие замысловатые маневры и другие самолеты, поэтому ничего странного и удивительного в них нет.

«Творческий способ избежать непогоды над Польшей», – говорится в одном из постов в социальной сети X, авторы которого также разместили карту с сервиса Flightradar24.

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