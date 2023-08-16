Сотрудники четырехзвездочного отеля Mediterranean Breeze в Алании начали акцию протеста, так как администрация не платит им заработную плату. Заведение находится в хорошем районе Конаклы и привлекает внимание туристов, но из-за плохого рейтинга они больше не возвращаются. В отеле имеются серьезные проблемы с питанием и другими важными для отдыхающих деталями.

Прямо перед лобби заведения персонал устроил митинг, центральной фигурой которого стал 50-летний сотрудник. В феврале текущего года он потерял все в результате землетрясения в Турции и сейчас собирается до последнего биться за свои интересы.

Не менее серьезно настроены и другие участники митинга. Некоторые заявляют, что могут пойти на самосожжение, так как по-другому до владельцев не достучаться. Последние при этом никак не реагируют на протесты.

Один из российских туристов, побывавший в отеле в мае этого года, рассказал, что у руководства отеля постоянно возникают ссоры с персоналом. Сотрудники часто меняются, они уходят, но затем возвращаются требовать выплаты заработанных денег.