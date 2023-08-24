Эксперты hh.ru проанализировали множество вакансий горничных, открытых в Краснодарском крае с начала нынешнего года. Они назвали максимальный заработок, возможный в этой профессии на Кубани, и озвучили основные требования работодателей.

Больше всего востребованы горничные в городе Краснодар. В 68% опубликованных вакансиях даже не требуется опыт. Работодатели готовы принимать работников без опыта в этом деле. Основные качества, требуемые работодателями от сотрудника, – это аккуратность, трудолюбие и внимание к деталям. 20% соискателей требуют опыт в данной профессии от 1 до 3 лет. И только 2% работодателей ищут профессионалов с опытом от 3 до 6 лет.

Средняя заработная плата на Кубани, предлагаемая за услуги горничных, составляет 40-63 тысячи рублей в месяц. Самый высокий уровень предлагаемой оплаты за работу горничных представлен в Сочи, Краснодаре и Геленджике. Так, в Геленджике требуется горничная с предоставлением проживания и питания. Оплата труда заявлена от 90 до 120 тыс. рублей.