В ночь на 19 августа российская противовоздушная оборона перехватила вражескую ракету ЗРК С-200, модернизированную для ударов по наземным целям. Очередную террористическую атаку на Крымский полуостров удалось предотвратить. В Минобороны заявляют,
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В ночь на 19 августа российская противовоздушная оборона перехватила вражескую ракету ЗРК С-200, модернизированную для ударов по наземным целям. Очередную террористическую атаку на Крымский полуостров удалось предотвратить.

В Минобороны заявляют, что ПВО сработала своевременно и четко, ракета ВСУ была сбита, разрушений, погибших и пострадавших нет.

Ранее Киев уже использовал ракеты С-200, переделанные для атак на наземные цели. Он пытался попасть по Крымскому мосту и по аэродромам ВКС РФ, но все боезаряды удалось вовремя уничтожить.

Напомним, что Киев считает Крым своей территорией, поэтому намеревается и дальше наносить удары по полуострову. В администрации президента США Байдена такие действия ВСУ критикуют, заявляя, что террористические атаки на Крым – это бездарная растрата ценных ресурсов, которые могли бы быть задействованы с большей пользой.

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