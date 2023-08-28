Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего на 90-м году жизни народного артиста РСФСР Глеба Панфилова. Соответствующая телеграмма российского лидера была опубликована на сайте Кремля.

По словам Путина, Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссеров современности, чьими именами может гордиться отечественная культура. Светлая память о великом режиссере навсегда сохраниться в сердцах коллег, друзей, близких и всех почитателей его многогранного творчества.

В официальной телеграмме российский президент отметил: «Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжёлой утратой – кончиной Глеба Анатольевича Панфилова. Глеб Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, чьи имена являются гордостью отечественной культуры. Талант, безграничная преданность избранному делу снискали ему высочайшее признание».