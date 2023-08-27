Многие родители слышали от своего ребенка фразы о нежелании учиться. И, порой, все уговоры и даже наказания со стороны родителей не действуют на детей. Как бороться с детским нежеланием учиться
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Многие родители слышали от своего ребенка фразы о нежелании учиться. И, порой, все уговоры и даже наказания со стороны родителей не действуют на детей. Как бороться с детским нежеланием учиться журналистам издания «Газета.ру» рассказала детский психолог Европейского Медицинского Центра Луиза Истомина.

По словам специалиста, родителям стоит прекратить реагировать негативно на такую реакцию ребенка. Очень важно показать ребенку, что он имеет полное право на подобное выражение эмоций, на неприятие учебы и негативную реакцию.

Истомина подчеркнула: важно показать ребенку, что родители готовы понять его и поддержать. Кроме того, стоит учить детей своим примером. Если родители не читают книг, то вполне логично, что у ребенка не будет любви к чтению.

Помимо этого, необходимо выяснить причину нежелания ребенка учиться. Если это связано с проблемами в школе со сверстниками или каким-то предметом, то стоит попытаться разобраться с этим вопросом.

Также постарайтесь участвовать в обучении ребенка. «Читайте вместе и обсуждайте прочитанное», – порекомендовала психолог.

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