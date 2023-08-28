Тело 7-летнего мальчика по имени Камиль, пропавшего без вести 27 августа в городе Новоузенск Саратовской области, сегодня было обнаружено на дне местной реки. Об этом сообщает начальник региональной службы спасения
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Тело 7-летнего мальчика по имени Камиль, пропавшего без вести 27 августа в городе Новоузенск Саратовской области, сегодня было обнаружено на дне местной реки. Об этом сообщает начальник региональной службы спасения Никита Зрада.

Во время обследования дна местного водоема водолазами было обнаружено тело 7-летнего ребенка. Погибшего мальчика подняли со дна реки Большой Узень сотрудники службы спасения. В настоящий момент тело ребенка передали представителям следственно-оперативной группы.

После обнаружения тела, в обстоятельствах смерти ребенка будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. В региональном СУ СКР уже заявили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения ребенка.

Напомним, что Камиль вышел из дома 27 августа и ушел в неизвестном направлении после чего пропал без вести. На поиски ребенка из Саратова в Новоузенск приехала группа водолазов и кинологов.

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