Тело 7-летнего мальчика по имени Камиль, пропавшего без вести 27 августа в городе Новоузенск Саратовской области, сегодня было обнаружено на дне местной реки. Об этом сообщает начальник региональной службы спасения Никита Зрада.

Во время обследования дна местного водоема водолазами было обнаружено тело 7-летнего ребенка. Погибшего мальчика подняли со дна реки Большой Узень сотрудники службы спасения. В настоящий момент тело ребенка передали представителям следственно-оперативной группы.

После обнаружения тела, в обстоятельствах смерти ребенка будут разбираться сотрудники правоохранительных органов. В региональном СУ СКР уже заявили о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения ребенка.

Напомним, что Камиль вышел из дома 27 августа и ушел в неизвестном направлении после чего пропал без вести. На поиски ребенка из Саратова в Новоузенск приехала группа водолазов и кинологов.