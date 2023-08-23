Российская певица Диана Гурдская после внезапной смерти своего супруга Петра Кучеренко долгое время не выходила на связь, да и вовсе скрылась от внимания общественности. Источники, знакомые с ситуацией, сообщали, что певица очень скорбит из-за потери мужа, поэтому у нее возникли проблемы со здоровьем.

Но вот в соцсетях Гурдской появилась новая запись. Однако она связана также с трагическим событием. 22 августа умер итальянский певец Тото Кутуньо, с которым у Дианы были очень теплые дружеские отношения. Певец скончался в возрасте 80-ти лет в миланской больнице. Кутуньо страдал онкологическим заболеванием.

Диана Гурдская написала на своей страничке в популярной соцсети, что Тото был для нее другом и наставником, совместная работа с легендой стала для нее невероятным опытом. Она отметила, что его уход является огромной утратой для мира музыки. «Всегда восхищалась его мастерством, умением тонко чувствовать зрителя. Я имела честь выступать с ним на одной сцене», – написала певица.