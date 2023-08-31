В ночь на 30 августа Украина провела самую масштабную атаку на российские города с воздуха, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что больше всего досталось Пскову, в аэропорту которого повреждены 4 самолета Ил-76.
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ночь на 30 августа Украина провела самую масштабную атаку на российские города с воздуха, пишет «Коммерсантъ». Отмечается, что больше всего досталось Пскову, в аэропорту которого повреждены 4 самолета Ил-76.

Часть беспилотников, налетевших на Псков, были уничтожены на подлете. Некоторые из них попали под удары пулеметов и 30-миллиметровых пушек, используемых на бронетранспортерах и БМП.

Удар пришелся по военным транспортникам, также пострадал топливозаправочный комплекс, который тушили несколько часов. Погибших и пострадавших на аэродроме нет.

Кроме того, дроны самолетного типа атаковали Брянскую область, где местные власти даже попросили жителей не снимать работу системы ПВО. В Орловской области с одним из беспилотников расправился ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник», а в Воронежской вражеский БПЛА разбомбил уличный туалет.

Кроме того, взрывы гремели в Рязанской, Белгородской, Тульской и Московской областях. Для отражения ударов российские ВС применили крупные силы, чтобы исключить проникновение вражеских дронов в Москву.

Вам может понравиться
Нидерландские ученые в ходе проведенного исследования смогли обнаружить связь между сном и риском развития диабета второго типа. Данное исследование было опубликовано в научном издании Sleep Health. Специалисты на протяжении восьми

Ученые обнаружили связь между длительностью сна и диабетом

Нидерландские ученые в ходе проведенного исследования смогли обнаружить связь между сном и риском развития диабета второго типа. Данное исследование было опубликовано в научном издании Sleep Health. Специалисты на протяжении восьми
В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность. Дайверша Кристина Осипова,

В Египте продолжаются поиски пропавшей российской дайверши Кристины Осиповой

В Египте на протяжении нескольких дней подряд не прекращаются поиски россиянки Кристины Осиповой. На месте работают три дайвера, которые постоянно погружаются на максимальную глубину и прочесывают местность. Дайверша Кристина Осипова,
Директор антикризисного центра в Литве Вилмантас Виткаускас заявил, что правоохранительными органами Литвы ведется расследование факта вывоза отцом несовершеннолетнего ребенка на территорию Российской Федерации без согласия матери. Виткаускас в эфире национального

В Литве расследуются обстоятельства вывоза в РФ малолетней девочки отцом без согласия матери

Директор антикризисного центра в Литве Вилмантас Виткаускас заявил, что правоохранительными органами Литвы ведется расследование факта вывоза отцом несовершеннолетнего ребенка на территорию Российской Федерации без согласия матери. Виткаускас в эфире национального