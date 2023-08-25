Продюсер Сергей Лавров рассказал о сложном характере певицы Земфиры*. Так он прокомментировал скандал в Казахстане, где исполнительница высказала недовольство организацией концерта и спровоцировала гнев менеджеров мероприятия и жителей Астаны. По
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Продюсер Сергей Лавров рассказал о сложном характере певицы Земфиры*. Так он прокомментировал скандал в Казахстане, где исполнительница высказала недовольство организацией концерта и спровоцировала гнев менеджеров мероприятия и жителей Астаны.

По словам Лаврова, подобное с Земфирой*, с которой ему приходилось работать, раньше случалось очень часто. В нулевых годах она могла легко сорвать концерт, к примеру, в Самаре или любом другом городе из-за какой-то мелочи.

«У нее кукушка улетала. Земфира* начала скандалить в стране, в которой она, по сути, гастарбайтер», – пояснил Лавров.

Он добавил также, что из-за подобных выходов певицу перестанут приглашать на концерты в другие страны.

Напомним, что в своем тг-канале Земфира* обрушила на организаторов концерта лавину критики. Она назвала «чудовищной» подготовку к мероприятию, причем название страны и фамилию ведущего местного промоутера написала с маленькой буквы, что разозлило жителей Казахстана. Позже исполнительница принесла свои извинения поклонникам.

* – физическое лицо, исполняющее функции иностранного агента в России

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