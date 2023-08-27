Известный продюсер Грант Палагаев получил ранение руки в результате перестрелки, которая произошла в его подмосковном доме. Стрелок с пистолетом в руке был ликвидирован на месте. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала
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Известный продюсер Грант Палагаев получил ранение руки в результате перестрелки, которая произошла в его подмосковном доме. Стрелок с пистолетом в руке был ликвидирован на месте. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала SHOT.

Сообщается, что 26 августа продюсер Палагаев пригласил в свой загородный дом, расположенный в СНТ «Тихая Дубрава» в Одинцовском районе, друзей, с которыми выпивал и веселился весь вечер и ночь. Под конец вечеринки один из гостей, с которым Палагаев не был знаком лично, достал пистолет и выстрелил продюсеру в руку. После ранения Палагаев потерял сознание.

Когда продюсер очнулся, то обнаружил возле себя тело мужчины с пулевыми ранениями в области головы и левой части груди. При этом в руках у убитого мужчины был пистолет «Глок 17». Сообщается, что в настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют личность человека с пистолетом в руке.

Напомним, что Палагаев выступал продюсером таких популярных фильмов, как «Соловей-Разбойник» с Иваном Охлобыстиным в главной роли и «Тайный город» с Павлом Прилучным, исполнившим главную роль.

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