По результатам продаж в России за первое полугодие 2023 года американская компания Apple не смогла попасть в топ-5 самых популярных брендов среди ноутбуков. Об этом в своем материале сообщает РБК
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По результатам продаж в России за первое полугодие 2023 года американская компания Apple не смогла попасть в топ-5 самых популярных брендов среди ноутбуков. Об этом в своем материале сообщает РБК со ссылкой на данные ретейлеров.

Самым продаваемым брендом среди ноутбуков на российском рынке стала компания MSI, занявшая около 22% от всего объема рынка. На втором месте расположилась китайский бренд Huawei с показателем в 13%. Тройку лидеров замыкает компания Asus с показателем в 9,7% от общего объема рынка новых ноутбуков.

На четвертом и пятом местах расположились бренды Lenovo и Acer с показателями в 8% и 6,7% соответственно. Оставшиеся 40,6% от общего объема рынка разделили между собой все остальные производители ноутбуков.

Напомним, что в 2021 году лидером рынка новых ноутбуков в России был бренд HP, на втором месте располагалась компания Asus, на третьем – Lenovo, на четвертом – Acer, а первую пятерку лидеров занимал американская компания Apple.

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