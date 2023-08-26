Для продления молодости нужно максимально ограничить употребление подслащенных и ароматизированных йогуртов и творога, майонеза и колбасы, шоколадного молока, мороженого, выпускаемого на промышленных предприятиях, других продуктов питания с добавлением сахаров и насыщенных жиров. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Силина, представляющая центр лечения и профилактики ожирения и метаболических нарушений.

Также она призвала отказаться от употребления сахара в чистом виде. В самых крайних случаях можно съедать не более 4 чайных ложек в течение суток. Ежесуточная норма соли должна составлять не более 5 граммов.

При этом в рацион должны входить все ключевые виды продуктов питания, чтобы не допускать дефицита в организме каких-либо микроэлементов и витаминов. Так, важно употреблять крупы и злаки, насыщающие организм клетчаткой, витамином B, селеном, железом и магнием, а также фруктами и овощами.

В меню обязательно должны быть рыба, молочные продукты и мясо, в которых содержаться аминокислоты, цинк, железо и магний, а также незаменимые жирные кислоты.

Калорийность для женщин, не занятых тяжелым физическим трудом, должна составлять 2000 ккал, для мужчин – в районе 2,5 тысяч килокалорий, но этот показатель должен рассчитываться в индивидуальном порядке.