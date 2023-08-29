Аэродромы Московской области теперь предоставляют планы полетов в правоохранительные органы, так как местное население часто принимают малые воздушные суда за вражеские беспилотные летательные аппараты и сообщают о них в экстренные
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Аэродромы Московской области теперь предоставляют планы полетов в правоохранительные органы, так как местное население часто принимают малые воздушные суда за вражеские беспилотные летательные аппараты и сообщают о них в экстренные службы. Об этом РБК рассказали представители нескольких аэродромов Московской области.

По словам директора компании «Вектор Авиа», являющейся оператором аэродрома Нудоль, Виктора Лобковского, после многочисленных сообщений местных жителей о полетах неизвестных воздушных объектов, полиция неоднократно приезжала на аэродром и узнавала, какие из судов находятся в воздухе. Теперь, отмечает Лобковский, он лично заранее сообщает о вылетах в местное отделение Единой дежурной диспетчерской службы.

Директор аэродрома Щекино Сергей Рябчинский заявил, что после проведенного совещания с представителями МВД и ФСБ аэроклуб будет на регулярной основе предоставлять данные о своих полетах на регулярной основе.

Вам может понравиться
Президент США Джо Байден, который давно оторван от реальности и совершенно не понимает, что происходит на Украине, может принять решение о вводе своих войск в страну. Это будет огромная ошибка,

Полковник Макгрегор: После краха ВСУ США могут ввести свои войска на Украину

Президент США Джо Байден, который давно оторван от реальности и совершенно не понимает, что происходит на Украине, может принять решение о вводе своих войск в страну. Это будет огромная ошибка,
Народная артистка России Наталия Варлей впервые высказала свое мнение о событиях, происходящих на Украине и спецоперации. Свое заявление актриса сделала в Волгограде на открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Актриса отметила,

Наталия Варлей впервые высказалась о ситуации на Украине

Народная артистка России Наталия Варлей впервые высказала свое мнение о событиях, происходящих на Украине и спецоперации. Свое заявление актриса сделала в Волгограде на открытом российском кинофестивале «Волгоградский факел». Актриса отметила,
Напавших на маленького мальчика бездомных собак на пляже в Дагестане регулярно подкармливала местная жительница. Об этом стало известно изданию «Подъем» от сотрудника МУП «Питомец». В поселке Редукторный Ленинского района Махачкалы

Жительница Дагестана регулярно подкармливала на пляже стаю собак, покусавших мальчика

Напавших на маленького мальчика бездомных собак на пляже в Дагестане регулярно подкармливала местная жительница. Об этом стало известно изданию «Подъем» от сотрудника МУП «Питомец». В поселке Редукторный Ленинского района Махачкалы