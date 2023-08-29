Аэродромы Московской области теперь предоставляют планы полетов в правоохранительные органы, так как местное население часто принимают малые воздушные суда за вражеские беспилотные летательные аппараты и сообщают о них в экстренные службы. Об этом РБК рассказали представители нескольких аэродромов Московской области.

По словам директора компании «Вектор Авиа», являющейся оператором аэродрома Нудоль, Виктора Лобковского, после многочисленных сообщений местных жителей о полетах неизвестных воздушных объектов, полиция неоднократно приезжала на аэродром и узнавала, какие из судов находятся в воздухе. Теперь, отмечает Лобковский, он лично заранее сообщает о вылетах в местное отделение Единой дежурной диспетчерской службы.

Директор аэродрома Щекино Сергей Рябчинский заявил, что после проведенного совещания с представителями МВД и ФСБ аэроклуб будет на регулярной основе предоставлять данные о своих полетах на регулярной основе.