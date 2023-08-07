Лидеры европейских государств могут считаться соучастниками провокаций, которые унижают мусульман. Главы государств Европы отмалчивались, когда экстремисты сжигали Коран, священную книгу в исламе. Об этом в интервью телеканалу Al Mayadeen заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро – передаёт ТАСС.

Акции, участники которых сожгли Коран, прошли в столице Дании Копенгагене в конце июля возле нескольких посольств. Помимо этого похожие акции, также организованные праворадикальной датской группировкой, произошли в Ираке.

По мнению Мадуро, закрывать глаза на такие провокации нельзя. Подобные выходки унижают мусульман. “Что бы сказали христиане, если бы у них на глазах сожгли Библию?”, – задался вопросом венесуэльский лидер. При этом Мадуро отметил, что гневные реакции исламского мира на осквернение священной книги вполне естественны.