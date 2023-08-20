В ходе своего визита в Данию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на вступление в НАТО готов обменять Белгород. Так он ответил на вопрос о готовности к территориальным уступкам Украины.

Ранее украинские политики уже заявляли, что в Белгородской области во время правления монарха Алексея Михайловича в семнадцатом столетии были целые поселения украинцев. Поэтому Киев якобы имеет полное право претендовать на этот регион.

На пресс-конференции после встречи с главой правительства Дании Метте Фредериксен журналисты поинтересовались у Зеленского, намеревается ли он отдавать РФ территории в обмен на вступление в Североатлантический альянс.

«Мы готовы обменять Белгород на членство Украины в НАТО», – заявил украинский лидер.

Напомним, что глава канцелярии генерального секретаря Альянса Стиан Йенссен ранее заявил, что Киев мог бы вступить в блок, отказавшись от своих территориальных претензий. Позже он принес извинения за это высказывание.