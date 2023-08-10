Украина не способна провести «решительное контрнаступление», поэтому ей требуется дополнительная военная помощь. Об этом американскому изданию The Washington Post сообщил президент Польши Анджей Дуда. Он заявил, что несмотря на длительные
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Украина не способна провести «решительное контрнаступление», поэтому ей требуется дополнительная военная помощь. Об этом американскому изданию The Washington Post сообщил президент Польши Анджей Дуда.

Он заявил, что несмотря на длительные поставки вооружений, техники и боеприпасов, Киву все равно мало оружия, чтобы перейти к полномасштабному наступлению.

«ВСУ в настоящее время не в состоянии провести очень решительное контрнаступление против российских военных», – пояснил польский лидер журналистам.

Напомним, в начале июня украинская армия перешла к контратакующим действиям, однако понесла огромные потери. В июле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что они составили более 26 тысяч человек убитыми и не менее 3 тысяч единиц западной и старой советской техники.

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