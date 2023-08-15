После сокращения штатов посольства России в Кишиневе по решению молдавских властей, в стране остается «еще достаточно российских дипломатов». Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду. «Я уверена, что количество сотрудников
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После сокращения штатов посольства России в Кишиневе по решению молдавских властей, в стране остается «еще достаточно российских дипломатов». Такое заявление сделала президент Молдавии Майя Санду.

«Я уверена, что количество сотрудников Российской Федерации достаточно для обеспечения качественных услуг. В целом наши отношения с Российской Федерацией резко ухудшились после того, как Россия напала на Украину», – цитирует Санду РИА Новости.

45 сотрудников российского дипломатического представительства уехали из Кишинева 14 августа, подчиняясь решению властей Молдовы о сокращении штатов. Оно было принято по результатам «журналистского расследования» изданий Jurnal TV и Insider, насчитавших на крыше посольства «слишком много» спутниковых антенн. Москва назвала это решение недружественным шагом.

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