После завершения конфликта Украина уже не будет столь прозападной, чем до его начала и не станет проявлять агрессию. Поэтому можно говорить, что цели специальной военной операции, в принципе, достигнуты, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В беседе с киевской журналисткой Дианой Панченко белорусский лидер объяснил, что вопрос достижения целей спецоперации не обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным. Но при этом высказал уверенность, что Украина после противостояния уже не будет агрессивно относиться к России.

«Я уверен, под дудку американцев будущая Украина плясать не будет», – заявил Лукашенко.

Он также высказал уверенность, что после конфликта к власти на Украине придут «хитрые и умные люди», понимающие, что «соседи – от Бога».